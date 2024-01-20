Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maç için şehre geldi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için havayoluyla Trabzon'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yarın oynanacak müsabaka için havayoluyla kente geldi. Trabzon Havalimanı'na saat 17.30'da iniş yapan Galatasaray kafilesi, iç hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra sarı-kırmızılılar, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak.