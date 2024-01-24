Galatasaray İstanbulspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.01.2024- 20:08