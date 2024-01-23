Süper Lig devi Galatasaray, sezon başında kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendirdi.
Tanguy Ndombele'den Galatasaray ve transfer kararı! Sezon sonunda...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde Tottenham'dan Tanguy Ndombele'yi kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Fransız basını, 27 yaşındaki orta sahayla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Şampiyonlar Ligi'nde birçok play-off oynayan sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'ne katılım sağlamasının ardından takviyelerine devam etti.
Dev bir geliri garanti altına alan Cimbom, Tottenham'dan Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.