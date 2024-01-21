Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024- 12:20