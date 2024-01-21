Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2024- 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024- 12:20
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak.
Derbiyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.
DERBİNİN VAR'I BELLİ OLDU!
Bu mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
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