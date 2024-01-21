Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Papara Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı ve 3 puanını sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Papara Park Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 5-1 kazandı ve 3 puanını sahibi oldu.

Trabzonspor'un tek golünü 79. dakikada Enis Destan kaydetti.

Galatasaray'da ise sahneye 13 ile 61. dakikada Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 81 ile 90+6 dakikada Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı sakatlığı sebebiyle yerini Davinson Sanchez'e bıraktı.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek hafta oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Trabzonspor ligde 37 puanda kaldı.

Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray ise puanını 54'e çıkardı ve ezeli rakibi Fenerbahçe ile eşitledi.