Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin 2. Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

İŞTE METİN ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ:

Rakibe saygısızlık olmasın Trabzonspor'u yeneceğiz demedim, yenme niyetindeyiz dedim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Futbol bu, bazen top çizgiyi geçiyor ama bazen geçmiyor. Eksikleri vardı ve bundan etkilendiler. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol şehri. En önemli rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi mutlu etti. Icardi bugün oynadı ve hepimiz için moral oldu. Sezon başında da söyledik. İki takımın da şampiyonluk şansı var ama Galatasaray hepsinden daha yakın. Dursun Özbek yönetiminde İnşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak gerçek 5 yıldızı Galatasaray'ın göğsünde göreceksiniz.

İSMAİL KARTAL'IN PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK SÖZLERİ

Hocalara cevap vermek bizim işimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuza gidiyoruz.