Galatasaray, yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Dünya devleri peşindeydi! Sacha Boey'in yeni adresini yazdılar
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'ın yıldız oyuncularına talipler artıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sacha Boey, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Fransız oyuncunun yeni rotasını yazdılar. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Sarı-kırmızılı ekip, bunun için birçok transfere imza attı.
Cimbom, bu sezon Süper Lig'de zirve yarışında mücadele ediyor.