Okan Buruk: En büyük sıkıntımız...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak. Maç öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Öncelikle hepimiz çok üzgünüz. Şehitler, her defasında bu üzüntüyü yaşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyorum"

"Lig çok uzun bir maraton. Oyun olarak baktığınızda ikinci bölüme başlıyoruz. Kayserispor'un da önemli eksikleri var. Bizim de var. Birçok takımın oldu bu dönemde. İki tarafın kadrolarında birçok genç oyuncu da yer alıyor. Onlar için olumlu. Kayserispor'un oyun olarak ne yapacağını biliyoruz. İyi bir yerdeler, iyi bir hocaları var. Biz kendi oyunumuzu odaklanacağız. Kendi sahamızda baskılı ve daha çok sonuca giden. En büyük sıkıntımız sonlandırma. Girdiğimiz pozisyonlarla attığımız gol arasında fark var. İyi bir takımla sahadayız. Sacha döndü. Kaan'ı da hazırlamıştık. Bu tür oyuncular bizim için çok önemli. Kaan ağrısı olmasına rağmen oynamak istedi. Kerem Demirbay da bize katkı veriyor. Ama bütün oyuncuları hazır tutmak istiyoruz. Arka arkaya çok maçımız var. Buraya da daha hazır bir kadro ile gitmek istiyoruz. Bugünkü galibiyet, ikinci yarıya başladığımızda hedefimiz bütün maçları kazanmak. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi uzun bir maraton Galatasaray bu maratonda kalitesini gösterecek. Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterecek."

"Berkan Kutlu hazır geldi. Avrupa'da oynamayı çok istediği için İtalya'ya gitti. Zaman zaman oynadı, zaman zaman oynamadı. Tekrar bizimle birlikte. Geri döndü. Hazır, oyunun devamında kullanabiliriz. Orta sahada çok oyuncuya sahibiz. Berkan, Kerem, Eyüp yine genç oyuncularımız var. Hepsini kullanmaya çalışacağız. Galatasaray'ın başarısı için Berkan da diğer oyuncular da takıma katkı yapacak."