Levent Tüzemen'den Galatasaray-Ümraniyespor maçı yorumu! "Görünen köy kılavuz istemiyor"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1'lik skorla kazandı ve son 16 turuna yükseldi. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2024- 08:34