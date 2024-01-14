Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte gidecekler ve kalacakların kimler olacağı merakla beklenirken, kadroya takviyeler de yavaş yavaş yapılmaya başladı.
Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Bayern Münih ve transfer...
2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasıyla birlikte Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılıların yıldız isimlerine teklifler gelirken, Bayern Münih'in ise Sacha Boey için devreye girdiği iddia edilmişti. Yönetim, Fransız oyuncu için kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Genoa'ya kiralık olarak giden Berkan Kutlu'nun geri döndürülmesiyle savunmanın önünü güçlendiren sarı-kırmızılılarda, gündemdeki isim ise Sacha Boey haline geldi.
Hem ligde hem de Avrupa kulvarında sergilediği futbolla bu sezon takımın en iyilerinden olan Fransız sağ bek, dev ekiplerin de ilgisini üzerine topladı. Sarı-kırmızılıların genç yıldızına Alman devi Bayern Münih talip oldu.