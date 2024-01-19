Trendyol Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, takımla birlikte çalıştı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dar alan ve geniş alanda top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.