Galatasaray Kulübü, e-spor şubesi için tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir markayla sponsorluk anlaşması imzaladı. İlgili firma, e-spor şubesinin forma ve kıyafet temini sponsoru oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Anlaşmayla ilgili RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile Ruck&Maul Genel Müdürü Nedim Kızılkaya katıldı.

Törende atılan imzaların ardından firma, 1 yıl süreyle sarı-kırmızılı kulübün e-spor şubesinin forma ve kıyafet temini sponsoru oldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Emir Aral, anlaşmayla ilgili, "Galatasaray ve Ruck&Maul gibi hedefi ve vizyonu yüksek iki markanın aynı çatı altında bulunması benim için mutluluk verici. E-spor alanında sponsorluk ve iş birliklerini büyüterek devam ettiriyoruz. Bunun sonucunda daha rekabetçi ve zirveye oynayan takımlar kuruyoruz. Bunun meyvesi olarak da başarı geliyor. Geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonunun ilk kez düzenlediği eSüper Lig şampiyonu olduk. PUBG Mobile Kadın Takımı'mız Avrupa'da 2 kez şampiyon oldu. Bu kıymetli iş birliğinin uzun soluklu olmasını temenni ediyorum. Sponsorluğumuz her iki tarafa da hayırlı olsun." diye konuştu.

E-sporda da tesisleşmek istediklerini aktaran Aral, "Diğer amatör şubelerde olduğu gibi e-sporda da tesis ihtiyacı var. Bunun için Sayın Başkanımız Dursun Özbek ile yönetimimizin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yanında kulübe kazandırdığı arsa var. Burada bütün amatör şubelerin tesisleşmesini sağlayacak yapılanma içindeyiz. Ancak bu bir süreç. E-spor şubesi olarak orada bir alanımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

KIZILKAYA: GALATASARAY DÜNYA ÇAPINDAKİ BAŞARILARINA E-SPORDA DA DEVAM EDECEK

Nedim Kızılkaya, sarı-kırmızılı kulübün e-sporda da başarılı olacağını gösterdiğini söyledi.

Kızılkaya, farklı spor dallarında sponsorluklar yaptıklarını belirterek, "Bu sponsorluk fırsatını bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı spor dallarında sponsorluklarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi de e-spor ile dijital spora katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. Galatasaray dünya çapındaki başarılarına e-sporda da devam edeceğini geçen yıl gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorlukla ilgili e-spor şubesini seçmelerinin nedenini açıklayan Kızılkaya, "E-sporun hedef kitlesi güncel. Hem dijital ortamda hem gerçek hayatla birleşimi en kısa yoldan sağlayan bir spor dalı hem de yeni. Hem yeni hem modern olması hem de Galatasaray'ın büyük hedeflerle dünya liderliğine oynamasından dolayı bu şubeye sponsor olduk. Bir yıllık süre başlangıç. Bu daha uzun sürelere yayılacaktır. Birlikte başarılı işlere imza atacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kızılkaya, Galatasaray Yelken Takımı için sponsorluk görüşmelerinin sürdüğünü ve yeni sezon için gelişmeler olabileceğini sözlerine ekledi.

Tören Aral, Kızılkaya ve e-spor şubesi sporcularının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.