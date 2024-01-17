Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.
Galatasaray'a transfer müjdesi! 'Takımdan ayrılacak'
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer dönemi için takviye yapmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların gündeminde bulunan yıldız ismin, takımdan ayrılacağını yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Süper Lig'de 2. sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, yapacağı takviyelerle birlikte şampiyon ünvanını korumak istiyor.
Bu doğrultuda Cimbom, sol bek başta olmak üzere orta sahasını da güçlendirme peşinde...