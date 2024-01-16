Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (X) yapılan videolu paylaşımın içeriğindeki açıklamalarda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DURSUN AYDIN ÖZBEK'in (Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ERDEN TİMUR'un (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) 12.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.