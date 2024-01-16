Özbek ve Timur PFDK'ya sevk edildi!
G.Saray'da Ümraniyespor mesaisi!
💥Süper Loto sonuçları! (16 Ocak)
Süper Loto çekilişi sonuçları 16 Ocak Salı 2024
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Salih Kartal'ı öne geçirdi! Salih Kartal'ı öne geçirdi! 21:27
Özbek ve Timur PFDK'ya sevk edildi! Özbek ve Timur PFDK'ya sevk edildi! 21:24
F.Bahçe'de kupa mesaisi! F.Bahçe'de kupa mesaisi! 19:20
Beşiktaş - Eyüpspor | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Eyüpspor | İlk 11'ler belli oldu! 18:08
Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI İZLE Beşiktaş - Eyüpspor | CANLI İZLE 18:02
F.Bahçe Adanaspor'a hazır! F.Bahçe Adanaspor'a hazır! 16:22
Daha Eski
Fırtına kupa mesaisini sürdürdü! Fırtına kupa mesaisini sürdürdü! 15:11
F.Bahçe'nin istediği Çağlar'da şaşırtan gelişme! F.Bahçe'nin istediği Çağlar'da şaşırtan gelişme! 15:08
Beşiktaş'ta 2 transfer bombası birden! Beşiktaş'ta 2 transfer bombası birden! 14:26
G.Saray'da Ümraniyespor mesaisi! G.Saray'da Ümraniyespor mesaisi! 14:23
G.Saray transferde mutlu sona ulaştı! G.Saray transferde mutlu sona ulaştı! 14:09
G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap! G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap! 13:46
SON DAKİKA