Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar henüz bir takviye yapamazken, kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim, Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız isim için devreye girdi. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve o isim... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2024- 10:06