Galatasaray Ümraniyespor mesaisine başladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2024- 14:24