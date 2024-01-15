Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'dan zorlu mücadele sonrası sert bir açıklama yayınlandı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!
Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK! pic.twitter.com/GTx0U5Ig0Y— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2024