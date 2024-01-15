Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'dan zorlu mücadele sonrası sert bir açıklama yayınlandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Tehditle, korkutularak işlerin ne noktaya geldiğini ve buna hiçbir şekilde engel olmayıp, saklandığınızı tüm Türkiye gördü. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. BU BÖYLE DEVAM ETMEYECEK!