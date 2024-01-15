Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u ağırlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın da 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u ağırlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İki takımın da 11'leri belli oldu.

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken