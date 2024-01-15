Trendyol Süper Lig'de 20. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray evinde Mondihome Kayserispor'u ağırlıyor. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetiyor. Galatasaray - Mondihome Kayserispor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Kayserispor maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil.
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Hasan Ali, Ackah, Karimi, Mehmet Eray, Ramazan, Boa Morte, Bahoken.