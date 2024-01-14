Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler
Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, bu mücadeleden zaferle ayrılmak istiyor. Bunun için devre arasında yerinde transferler yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip o 2 yıldıza gözünü dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Cimbom'un tek golünü Kerem Demirbay kaydetti.