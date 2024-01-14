TRANSFER HABERİ | Cimbom'dan şampiyonluk hamlesi! Galatasaray'a ilaç gibi gelecekler

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışına giren Galatasaray, bu mücadeleden zaferle ayrılmak istiyor. Bunun için devre arasında yerinde transferler yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip o 2 yıldıza gözünü dikti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.01.2024- 10:12