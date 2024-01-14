Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Okan Buruk'tan sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanarak lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte G.Saray'ın Kayserispor maçı muhtemel 11'i ve son detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
G.SARAY'DA 6 EKSİK
Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.