Galatasaray'da Dursun Özbek'ten flaş açıklama. Özbek; Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu demişti. Şimdi ise el ense dedi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Icardi'nin en büyük sıkıntılarından birisi, ayağındaki ağrı. Beşiktaş maçında ayağını kırdılar adamın. Hakem görmedi. Fenerbahçe maçında da gözünü kör etmeye çalıştılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında sağ kroşe attılar diyecektim de uymadı. El-ense çektiler güreşçi gibi. Ne VAR bunu tespit ediyor, ne hakem görüyor.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek daha önce bu konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

"SAĞ KROŞE VURDU"

Icardi ve Djiku arasındaki pozisyonu değerlendiren Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunları olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Dünkü yorumcuları da dinledim. Bu kadar açık, net bir hareketin hakem tarafından görülmesi gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmeliydi. Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için, büyük katkı sağladım. Soru işareti olan kısım şu, maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın 26'sı VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. VAR'da bulunan kişiler bu pozisyonları izledi mi? Bu hareket çok net. Dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gitmedi, VAR'daki hakemler tam süzemedi pozisyonu. O yüzden icraatta bulunmadılar."

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Dursun Özbek: "Dedikleri doğruysa, beIN Sports'tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelesin, en ufak detayına kadar. Bu manada en azından, 2024'e girerken bu tip tartışmalardan, bu tip pozisyonlardan yorumladım. Daha temiz bir lig olsun. Elimizde her şey var. Bunun çalışması, çalıştırılmaması konusunda tereddütlerimiz var. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Sadece Galatasaray'ın değil, tüm takımları ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansı yüksek olması, daha iyi çalışabilmesi için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önüne akması lazım."