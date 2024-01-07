GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Premier Lig'de zirve yarışındalar! Şampiyonluk için Sacha Boey'i istiyorlar

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon performansı en yüksek oyunculardan biri olan Sacha Boey'e flaş bir talip çıktı. Premier Lig'de zirve yarışında olan o ekip Fransız oyuncuyu istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2024- 06:40