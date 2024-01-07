Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Premier Lig'de zirve yarışındalar! Şampiyonluk için Sacha Boey'i istiyorlar
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon performansı en yüksek oyunculardan biri olan Sacha Boey'e flaş bir talip çıktı. Premier Lig'de zirve yarışında olan o ekip Fransız oyuncuyu istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Aslan ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle üst üste 2. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.