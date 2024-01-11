Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Vekili Erden Timur, yarın saat 15:00'da hakem kararlarıyla ilgili konuşacak.
İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kamuoyuna Duyuru Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı… pic.twitter.com/SIIow4yc1i— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 11, 2024