Galatasaray'dan basın toplantısı kararı! Erden Timur...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Vekili Erden Timur, yarın saat 15:00'da hakem kararlarıyla ilgili konuşacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 20:00