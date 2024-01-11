Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray o oyuncuya teklif vermiş! Futbolcunun cevabı ise...
Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip o futbolcuya teklifte bulundu. O futbolcunun yanıtı ise... İşte detaylar (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.01.2024- 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 11:57
Sarı-kırmızılı ekip, birçok mevkiye hamle yapmayı düşünüyor.
Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında bulunuyor.