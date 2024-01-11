TRANSFER HABERİ | Galatasaray o oyuncuya teklif vermiş! Futbolcunun cevabı ise...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray o oyuncuya teklif vermiş! Futbolcunun cevabı ise...

Son dakika transfer haberi: Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip o futbolcuya teklifte bulundu. O futbolcunun yanıtı ise... İşte detaylar (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

MAHMUD ÇAPUTLU| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2024- 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024- 11:57