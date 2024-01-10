Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın EMS Yapı Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu açıklandı. | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 10.01.2024- 18:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024- 18:34