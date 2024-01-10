2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Wilfried Zaha'ya İngiliz kancası! 'Transferde kafası karışabilir'
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılara sezon başında katılan Wilfried Zaha'ya, Premier Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı takım yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.
Bu süreçte Cimbom'un yıldız isimlerine transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.