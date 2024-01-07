Galatasaray'da Tanguy Ndombele: 3 puan almak önemliydi!
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi. Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum.