Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele açıklamalarda bulundu. Fransız yıldız, "Maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Tanguy Ndombele, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Genel olarak iyi oynadığımızı, maçı domine ettiğimizi düşünüyorum. Her maçın zor olacağını biliyoruz. Üç puan almak önemliydi. Kerem Demirbay ile iyi oynadık. Kaliteli oyuncularımız var. Benden istenen neyse her maç onu sahaya yansıtmaya çalışıyorum.