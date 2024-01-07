GALATASARAY HABERİ: Günün bombası açıklandı! Chelsea'den flaş Hakim Ziyech kararı
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı ancak umduğunu bulamadığı Hakim Ziyech hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldızın ocak ayında sarı kırmızılılardan ayrılmak istediği haberleri basına yansımıştı. Bu gelişmelerin ardından İngiliz devi Chelsea'den, 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili çarpıcı bir karar geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2024- 12:30