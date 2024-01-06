Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da şampiyonluğun favorilerinden.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe peşindeydi! Hakim Ziyech gidiyor dünya yıldızı geliyor
Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, devre arasında flaş bir hamleye imza atmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip Hakim Ziyech ile yollarını ayırıp o dünya yıldızını kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip Okan Buruk önderliğinde tekrardan Süper Lig kupasını kazanmak istiyor.
Bunun için Cimbom, birçok oyuncuyu sezon başında kadrosuna kattı.