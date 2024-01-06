Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray devre arası transferine büyük önem veriyor.
Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a! Okan Buruk istedi yönetim alıyor
Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlerken, bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız isim gündeme geldi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Burada hem gidecek hem kalacak oyuncular hem de yeni transferler Aslan'ın bu sezonki rotasını belirleyecek.
Aslan'ın iki stoperi Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e tekifler var. Danimarkalı futbolcuyu Alman ve İngiliz takımları istiyor.