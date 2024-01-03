Yıldız ismin kulübünden Galatasaray'a cevap geldi! Devre arasında transfer olacak mı?
Devre arasında orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, Tanguy Ndombele'den beklediği performansı bir türlü alamadı. Sarı-kırmızılılar rotayı Belçika'ya çevirdi. Cimbom, Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde kadroya katılması hedeflenen genç oyuncu hakkında kulübünden transfer kararı geldi. İşte haberin detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2024- 12:50