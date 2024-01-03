Galatasaray'da 1 ayrılık 1 transfer! Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da gözler transfer dönemine çevrildi. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Okan Buruk, yönetimden takviye istedi. Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan Cimbom, yeni yıldızları transfer etmek için kolları sıvadı. Aslan'da yolların ayrılması planlanan Tanguy Ndombele'nin yerine, yıldız ismin kadroya dahil edilmesi düşünülüyor. . İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 10:09