Rıdvan Yılmaz için takas iddiası! Galatasaray ve transfer...

Rıdvan Yılmaz için takas iddiası! Galatasaray ve transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında Angelino ile yollarını ayırarak bu bölgeye transfer yapmak isteyen Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. 22 yaşındaki sol bekle ilgili İskoç basını flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)