Sezon başında sol bek bölgesini Angelino ile güçlendiren Galatasaray, İspanyol oyuncudan istediği verimi alamadı.
Rıdvan Yılmaz için takas iddiası! Galatasaray ve transfer...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arasında Angelino ile yollarını ayırarak bu bölgeye transfer yapmak isteyen Galatasaray, Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. 22 yaşındaki sol bekle ilgili İskoç basını flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sözleşmesinde 20 maç oynaması halinde 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi bulunan Angelino, sarı-kırmızılılarda 19 maça çıktı.
Devre arasında bu mevkiyi güçlendirmek isteyen Cimbom, Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı.