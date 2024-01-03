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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hakim Ziyech'le yol ayrımı! Kasada kalacak rakam... Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiraladığı Hakim Ziyech'in, ödemesinin geciktiği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cezayirli yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılıların büyük bir tasarruf elde edeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 03.01.2024- 06:40









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Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı.

Faslı oyuncu, geldiği dönemde büyük beklenti yaratırken sakatlık ve sonrasında uyum süreci 30 yaşındaki yıldızı sınırladı. İngiliz ekibi Chelsea'den bedelsiz olarak kiralanan oyuncunun geçici sözleşmesine 3.5 milyon Euro'luk garanti ücret yazılı.