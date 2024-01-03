GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Hakim Ziyech'le yol ayrımı! Kasada kalacak rakam...
Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den bedelsiz kiraladığı Hakim Ziyech'in, ödemesinin geciktiği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cezayirli yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu öğrenilirken, sarı-kırmızılıların büyük bir tasarruf elde edeceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 03.01.2024- 06:40