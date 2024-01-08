TRANSFER HABERİ - Milan'dan sürpriz hamle! Rade Krunic'i Fenerbahçe'ye verecek Galatasaray'ın yıldızını alacak

Buluntuğu bütün kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler transfer planlamasına çevrildi. Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip eksik bölgelere takviye yapacak. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe, İtalyan devi Milan'dan Rade Krunic'i transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Çizme ekibi, Aslan'ın yıldızı için harekete geçecek. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)