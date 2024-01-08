Milan Krunic'i F.Bahçe'ye verecek G.Saray'ın yıldızını alacak
Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Milan Krunic'i F.Bahçe'ye verecek G.Saray'ın yıldızını alacak Milan Krunic'i F.Bahçe'ye verecek G.Saray'ın yıldızını alacak 20:41
Fernando Santos İstanbul'da! Fernando Santos İstanbul'da! 20:03
Fırtına'da ayrılık resmileşti! Fırtına'da ayrılık resmileşti! 19:10
Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Kerem G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 18:41
Cimbom'da Yiğido mesaisi! Cimbom'da Yiğido mesaisi! 18:19
Beşiktaş'tan Onana açıklaması! Beşiktaş'tan Onana açıklaması! 18:10
Daha Eski
Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması! Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması! 17:43
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Yeni takımı... Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! Yeni takımı... 16:37
Montella'dan F.Bahçe'ye ziyaret! Montella'dan F.Bahçe'ye ziyaret! 16:13
F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! F.Bahçe'de Konyaspor mesaisi! 16:08
G.Saray'a transfer yanıtı geldi! G.Saray'a transfer yanıtı geldi! 15:31
Icardi ne zaman dönecek? Trabzonspor maçında... Icardi ne zaman dönecek? Trabzonspor maçında... 15:16
SON DAKİKA