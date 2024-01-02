GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Kiralık olarak gönderilmişti! Umduğunu bulamayan isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başı transfer edilen fakat daha fazla forma şansı bulma açısından İsviçre'ye kiralık olarak gönderilen ancak orada da umduğunu bulamayan yıldız futbolcu, Galatasaray'a geri dönme hazırlığı yapıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2024- 06:40