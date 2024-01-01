TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan 10 milyon euroluk transfer! Orta sahaya dinamo

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan 10 milyon euroluk transfer! Orta sahaya dinamo

Devre arası transfer döneminin başlamasına az bir süre kala Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Kadrosuna iyi takviyeler yapıp sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar, orta saha hattına 10 milyon euroluk yıldız ismi getiriyor. Öte yandan Galatasaray yönetimi yıldız oyuncunun alternatifini de PSG'de buldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 01.01.2024- 19:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024- 19:41