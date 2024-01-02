GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech takımdan ayrılıyor mu? Resmen açıklandı!

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakim Ziyech'in geleceği merak konusu. Ayrılacağı konuşulan Faslı yıldız için İtalya'dan ve Suudi Arabistan'dan talipler olduğu iddia ediliyordu. Devre arası takımdan ayrılmak için yönetimle anlaştığı iddia edilen 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili FIFA menajerinden paylaşım geldi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2024- 16:31