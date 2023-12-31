Galatasaray'ın gözdesiydi! Jorge Jesus transferde rakip oldu

Sezonun ilk yarısını averajla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin arkasında tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip 14 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi için vites yükseltti. Ancak Cimbom'un istediği yıldız oyuncu için tanıdık bir isim devreye girdi. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, tecrübeli futbolcuyu takımında görmek istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)