TRANSFER HABERİ | Sol bek listesi genişliyor! Galatasaray Angelino'ya 2 alternatif buldu
Galatasaray, sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen ve hem taraftarı hem de teknik ekibi büyük hayal kırıklığına uğratan Angelino'nun alternatifllerini belirledi. Bu bölgede hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, gündemine önemli 2 ismi aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, devre arası tranfser döneminde kanayan yarası sol bek mevkisini çözüme kavuşturmak istiyor.
Sarı kırmızılılar, sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen ve hem taraftarı hem de teknik ekibi büyük hayal kırıklığına uğratan Angelino ile devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.
İspanyol oyuncunun yerine sol bek araştıran Galatasaray yönetimi, listesine önemli futbolcuları almış durumda.
Sezon başından bu yana vasatı aşamayan Angelino'yu 20 maça bağlı satın alma opsiyonu nedeniyle kadro dışı bırakan Galatasaray, sol bek pozisyonunda nokta transfer yapmak istiyor.
İşte Galatasaray'ın listesindeki o futbolcular:
Sarı kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de olan Portekizli yıldız futbolcu Nuno Tavares için geçtiğimiz hafta nabız yoklamıştı.
Fotomaç'ın haberine göre Cimbom, Leonardo Lelo ve Bradley Locko ile de ilgileniyor.
23 yaşındaki futbolcu Leo, Portekiz'in Casa Pia takımında forma giyiyor.
Genç futbolcu Galatasaray'a scout ekibi tarafından önerilirken, teknik direktör Okan Buruk'un genç oyuncu üzerinde değerlendirme yaptığı öğrenildi.
Fransız ekibi Brest'te iyi bir çıkış gösteren 21 yaşındaki Bradley Locko'nun da şartları üzerinde araştırmaların sürdüğü kaydedildi.