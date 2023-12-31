TRANSFER HABERİ | Sol bek listesi genişliyor! Galatasaray Angelino'ya 2 alternatif buldu

Galatasaray, sezon başında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den büyük umutlarla transfer edilen ve hem taraftarı hem de teknik ekibi büyük hayal kırıklığına uğratan Angelino'nun alternatifllerini belirledi. Bu bölgede hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi, gündemine önemli 2 ismi aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2023- 06:40