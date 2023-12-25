Djiku - Icardi pozisyonunda penaltı var mı? O isimler yorumladı!
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Dzeko'dan flaş Icardi paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi paylaşımı! 01:24
Dzeko'dan flaş Icardi paylaşımı! Dzeko'dan flaş Icardi paylaşımı! 01:24
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi yanıtı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi yanıtı! 01:09
F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi yanıtı! F.Bahçe'den G.Saray'a Icardi yanıtı! 01:07
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 00:28
G.Saray'dan hakem tepkisi! G.Saray'dan hakem tepkisi! 00:26
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