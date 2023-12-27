Galatasaray, son olarak Trenyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk oldu.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray taraftarını sevindirecek haber geldi! Sözleşmesi feshedilecek
Son dakika transfer haberi: Galatasaray, Süper Kupa finali için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılara transfer haberi geldi. Cimbom'un sezon başında kadrosuna katmak istediği oyuncu kendi takımından ayrılacak. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Herkesin beklediği dev derbi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, 4 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.