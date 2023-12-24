Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Kadıköy'deki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.
Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.
Maç öncesi 43'er puanlı 2 takımdan Fenerbahçe averajla lider, Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takımdan Fenerbahçe derbisi öncesinde maç günü paylaşımı geldi.
İşte o paylaşım:
#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu 🗓️ 18. Hafta ⚽ Fenerbahçe 📆 24.12.2023 ⏰ 19.00 🏟️ Ülker Stadyumu 📲 #FBvGS pic.twitter.com/n8INAlayQm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023