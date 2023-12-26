G.Saray'dan M. City'li yıldıza kanca!
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G.Saray sözleşme uzattı! G.Saray sözleşme uzattı! 18:00
PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! PFDK'dan Beşiktaş'a ceza! 15:27
M. United'dan flaş Icardi kararı! M. United'dan flaş Icardi kararı! 13:46
Beşiktaş istikrarı sağlayamadı! Beşiktaş istikrarı sağlayamadı! 12:50
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Krunic transferinde flaş gelişme! Krunic transferinde flaş gelişme! 12:28
Dev finalin VAR hakemi belli oldu! Dev finalin VAR hakemi belli oldu! 12:08
Süper Kupa finalinin oranları belli oldu! Süper Kupa finalinin oranları belli oldu! 11:47
TFF'den Lucescu'ya davet! TFF'den Lucescu'ya davet! 11:38
G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! G.Saray'a 35 milyon Euro'luk dev transfer! 11:21
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa maçı ne zaman? G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa maçı ne zaman? 11:13
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