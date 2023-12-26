Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'dan Manchester City'li yıldıza kanca! Transferi Pep Guardiola'ya bağlı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. İngiliz basını, sarı-kırmızılıların yıldız isim için Manchester City'e yaptığı transfer teklifini duyururken; son kararı Pep Guardiola'nın vereceğini yazdı. İşte o futbolcu ve detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'yla yol ayrımına gitme kararı aldı.
İspanyol sol beki 19 maçta oynatan Cimbom, şartlı satın alma opsiyonunun devreye girmemesi için daha fazla süre vermeyecek.