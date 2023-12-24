Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 13:12
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 13. hafta müsabakası heyecanla bekleniyor. Maçın yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY EKMAS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13:00'te beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.