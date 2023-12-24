Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray Ekmas sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Galatasaray Ekmas - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2023- 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023- 13:12