Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Sarı-kırmızılılardan sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi bir paylaşım yaptı.

İtalyan yıldız, sosyal medya hesabından geçen sezon Fenerbahçe'ye gol attığı karşılaşmadan fotoğraf paylaşarak, "Bugün iyi şanslar Galatasaray" notunu düştü.

Zaniolo, geçen sezon Rams Park'ta oynanan ve 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

İşte o paylaşım: