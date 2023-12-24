Galatasaray'ın eski futbolcularından Lorik Cana, Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY HABERLERİ: Lorik Cana'dan derbi sözleri! "2-1 kazanırlar"
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Lorik Cana, derbiyi değerlendirdi ve skor tahmininde bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın son durumunu değerlendiren Cana, "Galatasaray'ı takip ediyorum. Elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum. Bence 2 sezon önceki zorlu sezonun ardından geçen sezon harika bir performans sergilediler.
Ligde hala rekabetçiler ve Fenerbahçe ile ilginç bir yarışı sürdürüyorlar. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını izlerken takımın seviyesinin çok yüksek olduğunu gördüm." dedi.