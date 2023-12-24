Derbi hakkında konuşan Cana, "Derbiler özeldir. Bu yıl ağırlığı daha da arttı. Kesinlikle belirleyici bir maç değil ama bu maçın iki takım taraftarları için de ne kadar büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar birbiriyle rekabet ediyorlar.