Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'dan derbi sonrası flaş bir paylaşım yapıldı.

Sarı kırmızılı kulübün resmi X hesabından yapılan paylaşımda,"Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle…" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım...