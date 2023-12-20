Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Karagümrük maçını kazanmak istiyoruz. Şota Arveladze takımına başına geçti. Oyun içinde neler değişecek göreceğiz. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Kopenhag deplasmanından da bu dersi aldık. İyi hazırlandık, her şey yolunda gidiyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz."

"Davinson Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek durumu. Sergio Oliveira'ya geçmiş olsun. Dönüşü ne kadar olacak, tam bilmiyoruz. Wilfired Zaha'nın bileğinde iki üç haftadır problem vardı atlattı. O da kadroda Onun dışında iyi durumdayız."